Двое жителей Ижевска уперли из круглосуточного ларька терминал

Опубликована: Сегодня 14:46



фото: aywvgb.skyphotos.ru фото: aywvgb.skyphotos.ru

Почуяв неладное, мужчина сообщил о происходящем в дежурную часть МВД. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух мужчин вместе с многофункциональным торгово-развлекательным грузом.Выяснилось, что ранее судимые местные жители, 32-ух и 29-ти лет от роду пришли в ларек (работающий круглосуточно торгово-остановочный комплекс), дождались, когда продавец перестала обращать на них внимания, а потом и вовсе отлучилась от прилавка, оторвали от пола терминал и скрылись.Стоимость самого терминала составляет 100 тыс рублей, внутри него находилось 9980 рублей наличными. Взломать терминал на месте у злоумышленников не получилось, поэтому они решили распилить его болгаркой в квартире проживающего недалеко знакомого.В настоящее время в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 158 УК РФ («Покушение на совершение кражи группой лиц по предварительному сговору»). Похищенное возвращено владельцу.