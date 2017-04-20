Жительница Ижевска выиграла в лотерею 1,5 млн рублей

Опубликована: Сегодня 15:49

фото: пресс-служба лотереи "Золотая подкова"
Жительница Ижевска выиграла в лотерею 1,5 млн рублей. Как сообщают организаторы розыгрыша, обладательницей приза стала 26-летняя молодая мама.

«Я купила счастливый билет на почте за компанию с папой, который часто принимает участие в лотереях. О своей победе узнала, проверив билет на сайте. В это время со мной был муж Павел. Мы шокированы такой удачей и до сих пор не можем это осознать!» - призналась девушка.

Победительница приехала оформлять выигрыш в Москву вместе с супругом, дядей и подругой. Девушка признается, что победа в лотерее подарила им с мужем возможность решить жилищный вопрос. Уже в ближайшее время супруги займутся поиском новой квартиры.


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