Жительница Ижевска выиграла в лотерею 1,5 млн рублей

Опубликована: Сегодня 15:49



фото: пресс-служба лотереи "Золотая подкова" фото: пресс-служба лотереи "Золотая подкова"

«Я купила счастливый билет на почте за компанию с папой, который часто принимает участие в лотереях. О своей победе узнала, проверив билет на сайте. В это время со мной был муж Павел. Мы шокированы такой удачей и до сих пор не можем это осознать!» - призналась девушка.Победительница приехала оформлять выигрыш в Москву вместе с супругом, дядей и подругой. Девушка признается, что победа в лотерее подарила им с мужем возможность решить жилищный вопрос. Уже в ближайшее время супруги займутся поиском новой квартиры.