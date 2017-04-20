Двое жителей Удмуртии погибли и двое пострадали в ДТП на территории Татарстана

Опубликована: Сегодня 16:24

фото: 1 отдел УГИББД МВД по УР
Сегодня, 20 апреля на территории Республики Татарстан произошло ДТП, в котором погибли двое жителей Удмуртии. В Пестречинском районе около 6 часов утра участниками столкновения стали три автомобиля.

На 878-м километре трассы М7, на повороте к селу Отар-Дубровка столкнулись грузовой автомобиль «Фредлайнер», под управлением 28-летнего мужчины, грузовик «ГАЗ», управляемый 40-летним мужчиной, и автомобиль «Шевроле», под управлением мужчины 1968 г.р., с тремя пассажирами.

В результате ДТП 48-летний водитель легкового автомобиля и 23-летний пассажир погибли на месте происшествия, еще 2 пассажира - 57-летняя женщина и 23-летняя девушка - получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу.


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