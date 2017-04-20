Глазовчанин с татуировкой «Если ты разобьешь мне сердце, я разобью тебе голову» избил до смерти сожительницу

Опубликована: Сегодня 17:17

фото: nikatv.ru
Под стражу заключили 30-летнего жителя Глазова, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Как выяснили следователи, ранее судимый за разбой мужчина проживал с 29-летней подругой, не работал и злоупотреблял спиртными напитками.

В ночь с 15 на 16 апреля на почве ревности глазовчанин устроил с сожительницей ссору, в ходе которой жестоко избил ее, а затем скрылся с места преступления. От полученных травм женщина скончалась. Установили и задержали злоумышленника в ближайшие сутки.

В рамках первоначальных следственных действий были назначены многочисленные экспертизы. В ходе освидетельствования обвиняемого на его теле обнаружена татуировка с надписью «Если ты разобьешь мне сердце, я разобью тебе голову». Теперь ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.


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