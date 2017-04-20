Глазовчанин с татуировкой «Если ты разобьешь мне сердце, я разобью тебе голову» избил до смерти сожительницу

Опубликована: Сегодня 17:17



фото: nikatv.ru фото: nikatv.ru

В ночь с 15 на 16 апреля на почве ревности глазовчанин устроил с сожительницей ссору, в ходе которой жестоко избил ее, а затем скрылся с места преступления. От полученных травм женщина скончалась. Установили и задержали злоумышленника в ближайшие сутки.В рамках первоначальных следственных действий были назначены многочисленные экспертизы. В ходе освидетельствования обвиняемого на его теле обнаружена татуировка с надписью «Если ты разобьешь мне сердце, я разобью тебе голову». Теперь ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.