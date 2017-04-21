Первые случаи присасывания клещей зарегистрированы в Удмуртии

Опубликована: 20 Апреля 2017 г. 18:55



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На сегодняшний день в лаборатории исследовано 3 клеща, по результатам анализов диагноз клещевой боррелиоз подтвердился у 1 пострадавшего мужчины.Все случаи заражения произошли вне населенных пунктов – на садоогородных массивах и в лесной зоне.