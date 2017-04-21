Нападавшего на женщин жителя Ижевска будут принудительно лечить

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: top68.ru фото: top68.ru

С 25 июля 2016 года по 27 сентября 2016 года мужчина напал на 4 женщин и надругался над ними, а в одном случае даже угрожал убийством. Он выискивал женщин на улице, заходил с ними в подъезд, а затем в лифте либо в подъезде нападал. Задержали его после того, как в сентябре 2016 года он в лифте надругался над несовершеннолетней."Комиссией экспертов мужчина признан неспособным осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, ему рекомендовано применение принудительных мер медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.