Нападавшего на женщин жителя Ижевска будут принудительно лечить

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: top68.ru
Прокуратура направила уголовное в отношении 35-летнего жителя Ижевска, совершившего серию нападений на женщин в Ижевске, в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера.

С 25 июля 2016 года по 27 сентября 2016 года мужчина напал на 4 женщин и надругался над ними, а в одном случае даже угрожал убийством. Он выискивал женщин на улице, заходил с ними в подъезд, а затем в лифте либо в подъезде нападал. Задержали его после того, как в сентябре 2016 года он в лифте надругался над несовершеннолетней.

"Комиссией экспертов мужчина признан неспособным осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, ему рекомендовано применение принудительных мер медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.


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