В Удмуртии восстановили электроснабжение в пострадавших от стихии районах

Опубликована: Сегодня 10:29

фото: sakhalin.info
Бригады филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» восстановили электроснабжение потребителей Удмуртской Республики, нарушенного в результате порывов ветра 20 апреля 2017 года. Как сообщила информагентству «Сусанин» пресс-служба энергетиков, восстановительные работы в тех районах, где технологические нарушения произошли в дневные и вечерние часы, не прекращались ни на минуту, несмотря на сложные погодные условия сильный дождь и порывистый ветер.

В аварийно-восстановительных работах было задействовано 42 бригады в составе 97 человек и 45 ед. спецтехники. Для обеспечения электроснабжения потребителей и социально-значимых объектов были задействованы резервные источники питания. При этом, в связи с неблагоприятным прогнозом на 21 апреля, энергетики продолжают работу в усиленном режиме.

В целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8-800-100-33-00.

Напомним, накануне, 20 апреля, из-за сильного ветра лишились электричества шесть районов Удмуртии.


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