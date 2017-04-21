Предприимчивые приставы арестовали авто должника из Удмуртии, выставленное на продажу

Опубликована: Сегодня 11:14



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Мужчина решил скрыть, что авто находится в розыске и не подлежит перерегистрации, и продать его обманным способом. Он подал объявление о продаже, которым заинтересовались судебные приставы и назначили встречу, как покупатели. При показе авто должнику сообщили об аресте и изъятии «ВАЗа». Легковушку погрузили на эвакуатор и отвезли на специализированную стоянку.