Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией

Опубликована: Сегодня 11:59



фото: vedkar.ru фото: vedkar.ru

В свою очередь, представитель «Свидетелей Иеговы» заявил о намерении обратиться в апелляциионную инстанцию и при необходимости дойти до Европейского суда по правам человека. Решение вступит в силу через 30 суток.Ранее в апреле «Свидетели Иеговы» попросили Верховный суд признать их жертвой политических репрессий, однако иск не был принят.17 марта Минюст обратился в Верховный суд с иском о запрете организации в России, поскольку в ходе проверки были выявлены нарушения антиэкстремистского законодательства. Спустя несколько дней деятельность управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России была приостановлена. Головную организацию внесли в список экстремистских организаций Минюста.«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение, у которого более семи миллионов сторонников. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Приверженцев движения обвиняют в пренебрежительном отношении к жизни из-за отказа от медицинских операций и переливания крови. Также их упрекают в разрушении семей и отказе служить в армии.