Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией

Опубликована: Сегодня 11:59

фото: vedkar.ru
Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны, сообщает Lenta.ru. В решении говорится о немедленном прекращении деятельности 395 отделений организации, действующих на территории России.

В свою очередь, представитель «Свидетелей Иеговы» заявил о намерении обратиться в апелляциионную инстанцию и при необходимости дойти до Европейского суда по правам человека. Решение вступит в силу через 30 суток.

Ранее в апреле «Свидетели Иеговы» попросили Верховный суд признать их жертвой политических репрессий, однако иск не был принят.

17 марта Минюст обратился в Верховный суд с иском о запрете организации в России, поскольку в ходе проверки были выявлены нарушения антиэкстремистского законодательства. Спустя несколько дней деятельность управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России была приостановлена. Головную организацию внесли в список экстремистских организаций Минюста.

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение, у которого более семи миллионов сторонников. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Приверженцев движения обвиняют в пренебрежительном отношении к жизни из-за отказа от медицинских операций и переливания крови. Также их упрекают в разрушении семей и отказе служить в армии.


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