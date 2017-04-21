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К воскресенью в Удмуртии потеплеет до +5,+10 градусов
Опубликована: Сегодня 13:29 В ночь на субботу в Удмуртии похолодает до -1,-6 °С, в субботу днем воздух прогреется до +2,+7 градусов Цельсия. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, местами могут пройти слабые осадки в виде мокрого снега и дождя.
С субботы на воскресенье в большинстве районов также пройдут небольшие мокрый снег и дождь, а днем в воскресенье температура воздуха поднимется до +5,+10 °С.
Следующий южный циклон ожидается в республике с понедельника на вторник. Он принесет с собой осадки преимущественно в виде дождя.
Потепление по предварительному прогнозу синоптиков ожидается во второй половине следующей недели.
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