К воскресенью в Удмуртии потеплеет до +5,+10 градусов

Опубликована: Сегодня 13:29

фото: 5632.com.ua
В ночь на субботу в Удмуртии похолодает до -1,-6 °С, в субботу днем воздух прогреется до +2,+7 градусов Цельсия. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, местами могут пройти слабые осадки в виде мокрого снега и дождя.

С субботы на воскресенье в большинстве районов также пройдут небольшие мокрый снег и дождь, а днем в воскресенье температура воздуха поднимется до +5,+10 °С.

Следующий южный циклон ожидается в республике с понедельника на вторник. Он принесет с собой осадки преимущественно в виде дождя.

Потепление по предварительному прогнозу синоптиков ожидается во второй половине следующей недели.
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