К воскресенью в Удмуртии потеплеет до +5,+10 градусов

Опубликована: Сегодня 13:29



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С субботы на воскресенье в большинстве районов также пройдут небольшие мокрый снег и дождь, а днем в воскресенье температура воздуха поднимется до +5,+10 °С.Следующий южный циклон ожидается в республике с понедельника на вторник. Он принесет с собой осадки преимущественно в виде дождя.Потепление по предварительному прогнозу синоптиков ожидается во второй половине следующей недели.