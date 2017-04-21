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В Ижевске 2-летний мальчик погиб под колесами грузовика
Опубликована: Сегодня 12:44 В Ижевске грузовик «ГАЗ» наехал на ребенка 2015 года рождения, которого отец оставил одного у бара. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, малыш находился в «велосипеде-коляске» на тротуаре.
Трагедия произошла сегодня, 21 апреля, около 10 часов напротив дома № 36 по улице Автозаводская. Водитель автомобиля "ГАЗ-4301"-молодой человек, 1992 года рождения, совершил наезд на мальчика, который в результате ДТП погиб на месте. В ГИБДД отметили, что отец ребенка оставил его на непродолжительное время одного.