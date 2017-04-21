В Ижевске 2-летний мальчик погиб под колесами грузовика

Опубликована: Сегодня 12:44



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Трагедия произошла сегодня, 21 апреля, около 10 часов напротив дома № 36 по улице Автозаводская. Водитель автомобиля "ГАЗ-4301"-молодой человек, 1992 года рождения, совершил наезд на мальчика, который в результате ДТП погиб на месте. В ГИБДД отметили, что отец ребенка оставил его на непродолжительное время одного.