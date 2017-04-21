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Бывшая работница сарапульского Центра занятости смошенничала на 357 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 14:15 В Сарапуле бывшая работница Центра занятости населения организовала преступную группу и в течение двух лет незаконно получала пособия по безработице. Уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 350 тыс рублей направлено в суд.
Женщина со своим знакомым подыскивала граждан и по подложным документам оформляла их в качестве безработных. После этого введенные в преступную схему незаконно получали пособия по безработице. Деньги злоумышленники распределяли между собой и тратили на собственные нужды. Следствием установлено совершение семи преступных эпизодов на общую сумму 357 тыс рублей.
За данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.
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