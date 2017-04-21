Бывшая работница сарапульского Центра занятости смошенничала на 357 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 14:15



фото: ngnovoros.ru фото: ngnovoros.ru

Женщина со своим знакомым подыскивала граждан и по подложным документам оформляла их в качестве безработных. После этого введенные в преступную схему незаконно получали пособия по безработице. Деньги злоумышленники распределяли между собой и тратили на собственные нужды. Следствием установлено совершение семи преступных эпизодов на общую сумму 357 тыс рублей.За данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.