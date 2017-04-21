В Удмуртии женщина пыталась передать заключенному телефоны в баллончиках с пеной для бритья

Опубликована: Сегодня 14:59

фото: 18.fsin.su
В исправительной колонии №1, которая находится в п. Ягул, при досмотре передачи осужденному сотрудник отдела безопасности в двух баллончиках с гелем для бритья обнаружил два мобильных телефона, зарядное устройство и USB-кабель.

Упаковка гелей была без видимых признаков повреждений, но младшего инспектора отдела безопасности ИК-1 насторожил вес передачи: 200-миллилитровый баллончик с гелем показался ему слишком увесистым. При вскрытии упаковки телефоны и зарядные устройства были изъяты.

Женщине, пытавшейся передать запрещенные предметы, грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей.



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