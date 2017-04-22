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Житель Сарапула хранил в своем гараже боевую немецкую гранату времен ВОВ
Опубликована: Сегодня 15:36 Правоохранительными органами Удмуртии была получена информация о причастности 53-летнего жителя Сарапула к незаконному обороту оружия.
В ходе проведения обыска в гараже подозреваемого оперативники обнаружили корпус гранаты Ф-1 без взрывателя, корпус гранаты РГД-33 без взрывателя и гранату М-39 в снаряженном виде производства Германии времен ВОВ.
Последняя, по заключению эксперта, была признана взрывоопасной и подлежала уничтожению. Взрывотехники вывезли гранату М-39 в безопасное место и уничтожили путем подрыва.
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