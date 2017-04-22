Житель Сарапула хранил в своем гараже боевую немецкую гранату времен ВОВ

Опубликована: Сегодня 15:36



фото: krabov.net фото: krabov.net

В ходе проведения обыска в гараже подозреваемого оперативники обнаружили корпус гранаты Ф-1 без взрывателя, корпус гранаты РГД-33 без взрывателя и гранату М-39 в снаряженном виде производства Германии времен ВОВ.Последняя, по заключению эксперта, была признана взрывоопасной и подлежала уничтожению. Взрывотехники вывезли гранату М-39 в безопасное место и уничтожили путем подрыва.В Удмуртии полицейские обнаружили и уничтожили боевую гранату времен Великой Отечественной войны