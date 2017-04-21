Врио главы Удмуртии Александр Бречалов сложил полномочия секретаря общественной палаты России

Опубликована: Сегодня 16:21



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

Александр Бречалов on Twitter За три года работы в @op_rf мы стали сильной командой, спасибо вам за работу и энергию

«Мое восприятие этих трех лет — это знакомство с прекрасными людьми, я многому у вас учился, например, у Лео Бокерия, Сергея Орджоникидзе. И, несмотря на разное отношение к тем или иным вопросам, мы стали командой. Помню, мы столько спорили с Игорем Леонидовичем Шпектором по вопросам ЖКХ, а теперь я каждый раз, принимая решения, чувствую его за спиной. Бесконечным источником драйва для меня всегда была Диана Гурцкая, Елена Тополева-Солдунова, Лидия Михеева. Огромное вам спасибо и низкий поклон, желаю успехов, уверен, у нас многое впереди», - сказал врио главы Удмуртии.Новым секретарем на плановом заседании избрали Вячеслава Бочарова, который ранее занимал должность первого заместителя секретаря общественной палаты России.