Гимн города обойдется Ижевску в 280 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 17:02



фото: ИА «Сусанин» фото: ИА «Сусанин»

Согласно его условиям, композиция должна быть новой – ранее не исполнявшейся и не издававшейся. «Должен быть компакт-диск с записью проекта гимна в вокальном и инструментальном исполнении, нотная запись мелодии, партитура для оркестра и хора, клавир и переложение для оркестра, стихотворный текст и пояснительная записка с изложением идеи проекта», - отметила Коновалова. По её словам, авторы победившего проекта – композитор и автор текста – получат по 100 тыс. рублей. Те композиторы и поэты, чьи проекты займут второй и третье места, получат по 20 тыс. рублей.Заявки принимают до 1 июня. Итоги конкурса подведут к 1 сентября 2017 года.