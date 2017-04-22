Четверо, в том числе двое детей, погибли в Ижевске в утреннем пожаре

Опубликована: Сегодня 10:28

фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии
Сильный пожар, унесший жизнь четырех членов семьи, произошел сегодня утром в Ижевске. При разборе жилого дома на улице Почтовой пожарные обнаружили тела пожилой супружеской пары и двоих их внуков, мальчиков - 2006 и 2007 годов рождения. Как пояснили информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, они надышались угарным газом.

«В 07 час. 32 мин. поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинский район, ул. Почтовая – горит жилой дом. К тушению пожара привлекались 12 ед. техн., 38 чел. л/с.», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Удмуртии.

В настоящее время дознаватели на месте происшествия выясняют причины и обстоятельства случившегося.

В свою очередь, гибель людей на пожаре в Ижевске прокомментировал врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Он выразил обеспокоенность тем, что в городе много деревянных домов: «У нас пожар в Ижевске. Есть погибшие. В том числе и дети. Пришлось провести экстренное совещание с министром внутренних дел. У нас много деревянных домов. Нужно как то исключить эти вещи. Работать на упреждение».


Теги
пенсия пожар Новый год/Рождество транспорт здоровье СКП безопасность свадьба США прокуратура школа Россия Госсовет УР бюджет технологии Можга терроризм МВД преступление религия депутат лес конкурс биатлон футбол музыка рейтинг торговля пристав ГИБДД ветеран наркотики занятость мода зоопарк суд медицина Украина Москва выставка молодежь ДТП семья Интернет дороги Александр Волков Удмуртия Владимир Путин алкоголь хоккей творчество животные Игра Голливуд МЧС Ижавто Ува инвалид строительство погода правительство праздник ЖКХ Сарапул оружие видео долг убийство Глазов недвижимость полиция туризм ремонт выборы бизнес ГЖД траур Завьялово природа СМИ Ижевск Малая Пурга телевидение ИжГТУ Балезино армия фестиваль образование банк кино физкультура промышленность вода Дмитрий Медведев штраф Воткинск самолет звезда дети финансы
Все теги
Яндекс.Погода