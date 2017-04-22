Четверо, в том числе двое детей, погибли в Ижевске в утреннем пожаре

Опубликована: Сегодня 10:28



фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

«В 07 час. 32 мин. поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинский район, ул. Почтовая – горит жилой дом. К тушению пожара привлекались 12 ед. техн., 38 чел. л/с.», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Удмуртии.В настоящее время дознаватели на месте происшествия выясняют причины и обстоятельства случившегося.В свою очередь, гибель людей на пожаре в Ижевске прокомментировал врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Он выразил обеспокоенность тем, что в городе много деревянных домов: «У нас пожар в Ижевске. Есть погибшие. В том числе и дети. Пришлось провести экстренное совещание с министром внутренних дел. У нас много деревянных домов. Нужно как то исключить эти вещи. Работать на упреждение».