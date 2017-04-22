В Сарапуле нашли крупную партию наркотиков, привезенную из Санкт-Петербурга

Опубликована: Сегодня 12:21

фото: 18.мвд.рф
Канал сбыта наркотиков из Санкт-Петербурга в Удмуртию был перекрыт в ходе совместной операции сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотических средств и ФСБ.

По подозрению в незаконном хранении запрещенных веществ был задержан 24-летний житель Сарапула, по месту жительства которого по ул. 20 лет Победы были обнаружены «гашиш» массой 56,39 гр. и «MDMA» массой 2,1 гр., приготовленные к сбыту. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что запрещенные вещества молодой человек приобрел у 23-летнего ранее судимого местного жителя, которого после тоже задержали и посадили в изолятор временного содержания. Тот, в свою очередь, рассказал, что наркотики приобрел в сети Интернет, закладку забрал в Санкт-Петербурге и доставил в Сарапул для последующей продажи. По факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело, максимальным наказанием по которому является лишение свободы на срок до 20 лет.


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