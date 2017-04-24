Александр Бречалов пообещал 500 тыс рублей активисту из Глазова на благоустройство городского сада

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: glazov.mirtesen.ru
Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии пообещал выделить собственные 500 тыс рублей активисту из Глазова Валентину Наговицыну на реализацию проекта по благоустройству городского сада. По словам Александра Бречалова, именно на таких людей стоит опираться при развитии региона, сообщает информагентство «Сусанин».

«Я два года прожил в Москве, два года в Петербурге, после этого вернулся в Глазов и привез сюда свою девушку. Мне стыдно за ту грязь, которая у нас в городе постоянно образуется. Сейчас идет федеральная программа по благоустройству территорий, и мы с 2014 года продвигаем проект по возрождению глазовского городского сада», - сказал Наговицын. По его словам, территорию сада можно не только облагородить, но и сделать так, чтобы проект стал экономически привлекательным. В свою очередь, врио главы Удмуртии Александр Бречалов пообещал активисту 500 тыс рублей на реализацию задумки.

«Активный молодой человек. Они разработали дизайн проект городского пространства. Они сетуют на то, что проект не включили программу благоустройства. Поскольку его позиция мне близка, то я готов выделить на реализацию проекта 500 тысяч рублей. Это будут мои личные средства. Если они с главой города договорятся о серьезном проекте – будет объединение наших ресурсов и возможностей. На таких людей мы и будем опираться», - сказал Александр Бречалов.


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