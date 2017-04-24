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В Ижевске две девочки 3-х и 5-ти лет оказались заперты в горящей квартире
Опубликована: Сегодня 09:11 Около полуночи 23 апреля в Ижевске в доме №233 по улице Удмуртской произошел пожар, в котором едва не погибли две девочки 3-х и 5-ти лет. Родители заперли их комнате семейного общежития, а сами ушли. О произошедшем написали очевидцы в сети ВКонтакте.
- Две девочки одни дома были, одной 5 лет, другой года 3, родители закрыли их дома сами ушли, проводка замкнулась за холодильником, маленькая девочка в окно дышала более менее состояние, а постарше в дверь долбилась в тяжелом состоянии увезли в токсикологию, без сознания -, написала Лариса Долина в группе ИГГС.
- Видела, как девочек в окно высунули дышать, замотали одеялами, обе были в сознании, потом видимо вынесли на улицу, когда отъезжала скорых еще не было -, добавила Наталья Осауленко.
По данным ГУ МЧС по Удмуртии, к тушению пожара привлекались 17 человек личного состава и 6 единиц техники. Огнем повреждена внутренняя отделка и имущество в квартире.