В Ижевске две девочки 3-х и 5-ти лет оказались заперты в горящей квартире

Опубликована: Сегодня 09:11



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

- Две девочки одни дома были, одной 5 лет, другой года 3, родители закрыли их дома сами ушли, проводка замкнулась за холодильником, маленькая девочка в окно дышала более менее состояние, а постарше в дверь долбилась в тяжелом состоянии увезли в токсикологию, без сознания -, написала Лариса Долина в группе ИГГС.- Видела, как девочек в окно высунули дышать, замотали одеялами, обе были в сознании, потом видимо вынесли на улицу, когда отъезжала скорых еще не было -, добавила Наталья Осауленко.По данным ГУ МЧС по Удмуртии, к тушению пожара привлекались 17 человек личного состава и 6 единиц техники. Огнем повреждена внутренняя отделка и имущество в квартире.