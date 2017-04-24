СБУ выставила провокационное фото Лолиты Милявской после запрета ей въезда на Украину

Опубликована: Сегодня 09:55

фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya
Певица Лолита Милявская попала в украинский "черный список" российских деятелей культуры. Как она сама рассказала на своей официальной странице в Facebook, украинские пограничники в четыре утра сняли ее с поезда в Конотопе и отправили обратно в Москву, запретив въезд на Украину. Милявская добавила, что въезд ей был запрещён за посещение Крыма в 2015 году.


     
Пресс-служба украинской службы безопасности “отпраздновала” запрет въезда исполнительницы, выставив обнаженное фото Лолиты Милявской с подписью “Удачи” на своем официальном аккаунте в Twitter. На снимке запечатлен момент, когда у певицы выпадает грудь из платья.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на этот пост. Многие отметили, что такие публикации - стыд для официального ведомства “почти европейской страны”.

СБ України on Twitter

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