СБУ выставила провокационное фото Лолиты Милявской после запрета ей въезда на Украину

Опубликована: Сегодня 09:55



фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya

Пресс-служба украинской службы безопасности “отпраздновала” запрет въезда исполнительницы, выставив обнаженное фото Лолиты Милявской с подписью “Удачи” на своем официальном аккаунте в Twitter. На снимке запечатлен момент, когда у певицы выпадает грудь из платья.Пользователи сети неоднозначно отреагировали на этот пост. Многие отметили, что такие публикации - стыд для официального ведомства “почти европейской страны”.