Руководитель Минпромторга Удмуртии получил выговор от Александра Бречалова

Опубликована: Сегодня 10:47



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

По словам Бречалова, на его имя пришло письмо из Минпромторга России, в котором регион просят вернуть 10 млн рублей в федеральный бюджет. Владимир Разумков пояснил, что эти деньги должны были потратить на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе, но производитель не смог вовремя доставить их в регион. «Если у вас возникает проблема, давайте на опережение работать, готовьте справку Виктору Алексеевичу, мне. Можно исправь ситуацию, не доводя до того, что мне замминистра отправляет письмо с требованием вернуть деньги», - сказал Бречалов.