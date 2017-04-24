Удмуртия признана популярным для этнотуризма регионом

Опубликована: Сегодня 11:27

фото: i18.ru
Удмуртия вошла в десятку регионов, популярных для этнотуризма. Рейтинг был составлен на данных анализа предложений этнотуров и этнографических фестивалей аналитическим агентством ТурСтат. Кроме Удмуртской Республики в топ-10 также вошли Карелия, Вологодская область, Бурятия, Иркутская область, Хакасия, Алтайский край, Республика Алтай, Коми и Якутия.

Наибольшей популярностью пользуются этнотуры по России средней длительностью 7 дней и стоимостью 50 тысяч рублей и этнотуры выходного дня стоимостью от 1 до 3 тысяч рублей.

В Удмуртии популярны этнотуры в деревню Карамас-Пельга, деревню Зуевы Ключи и деревню Карасево на участке Сибирского тракта. 17 июня в окрестностях Можги отметят национальный праздник "Гербер".

Этнотуризм — это путешествия и этнотуры с целью знакомства с культурой, фольклором, промыслами и ремёслами народов России.


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