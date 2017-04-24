Молодой водитель "Гранты" погиб накануне в ДТП на трассе Ижевск – Сарапул

Опубликована: Сегодня 12:12

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
24-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" погиб в Малопургинском районе Удмуртии в ДТП, произошедшем накануне, 23 апреля в 12.30 на 32 км автодороги "Ижевск – Сарапул".

Не справившись с управлением, молодой человек выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с идущим в прямом встречном направлении грузовиком "SCANIA G400" под управлением мужчины, 1972 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" получил смертельную травму.


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