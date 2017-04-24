Молодой водитель "Гранты" погиб накануне в ДТП на трассе Ижевск – Сарапул

Опубликована: Сегодня 12:12



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Не справившись с управлением, молодой человек выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с идущим в прямом встречном направлении грузовиком "SCANIA G400" под управлением мужчины, 1972 года рождения.В результате ДТП водитель автомобиля "Лада" получил смертельную травму.