Обнаруженную в детском саду Ижевска подозрительную рыбу сожгли в печи

Опубликована: Сегодня 12:58

фото: vladivostok.fishretail.ru
Мороженый минтай без маркировки общим весом 50 кг был обнаружен в одном из детских садов Ижевска в ходе плановой проверки специалистами ветнадзора. "Рыба была приобретена и направлена на хранение заведующей детским садом с целью организации питания обучающихся", - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии.

Из-за отсутствия маркировки государственный инспектор не идентифицировал продукцию с товаросопроводительной документацией поэтому рыбу изъяли и уничтожил путем сожжения.

В отношении заведующей детским садом возбуждено дело об административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.



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