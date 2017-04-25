Обнаруженную в детском саду Ижевска подозрительную рыбу сожгли в печи

Опубликована: Сегодня 12:58



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Из-за отсутствия маркировки государственный инспектор не идентифицировал продукцию с товаросопроводительной документацией поэтому рыбу изъяли и уничтожил путем сожжения.В отношении заведующей детским садом возбуждено дело об административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.