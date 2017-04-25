|
Обнаруженную в детском саду Ижевска подозрительную рыбу сожгли в печи
Опубликована: Сегодня 12:58 Мороженый минтай без маркировки общим весом 50 кг был обнаружен в одном из детских садов Ижевска в ходе плановой проверки специалистами ветнадзора. "Рыба была приобретена и направлена на хранение заведующей детским садом с целью организации питания обучающихся", - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии.
Из-за отсутствия маркировки государственный инспектор не идентифицировал продукцию с товаросопроводительной документацией поэтому рыбу изъяли и уничтожил путем сожжения.
В отношении заведующей детским садом возбуждено дело об административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.
Загрузка...