Около 3 кг наркотиков обнаружили в Ижевске у иностранцев - молодой семейной пары

Опубликована: Сегодня 15:19



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Выяснилось, что молодые люди приехали в Удмуртию для занятия преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков, которые они приобретали в сети Интернет. При обыске в арендованной подозреваемыми квартире в Ижевске полицейские обнаружили наркотические средства «N-метилэфедрон», «ТМСР-2201» и «мефедрон» общей массой около 3 кг, приготовленные к сбыту.По фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.