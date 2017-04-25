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Около 3 кг наркотиков обнаружили в Ижевске у иностранцев - молодой семейной пары
Опубликована: Сегодня 15:19 Двух иностранных граждан - уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в незаконном сбыте запрещенных веществ, задержали в Сарапуле. При личном досмотре 25-летнего молодого человека и его 21-летней сожительницы полицейские обнаружили синтетические наркотики массой 5 граммов, приготовленные к сбыту.
Выяснилось, что молодые люди приехали в Удмуртию для занятия преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков, которые они приобретали в сети Интернет. При обыске в арендованной подозреваемыми квартире в Ижевске полицейские обнаружили наркотические средства «N-метилэфедрон», «ТМСР-2201» и «мефедрон» общей массой около 3 кг, приготовленные к сбыту.
По фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.