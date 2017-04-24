Шестиклассник в Дагестане подорвал гранату в компьютерном классе школы

Опубликована: Сегодня 16:59

Взрыв гранаты произошёл на территории школы в селении Агвали Цумандинского района Дагестана.

Взрыв произошёл в школе в селении Агвали Цумандинского района Дагестана. По предварительным данным, ученик шестого класса бросил гранату в компьютерный класс, в котором находилось десять детей. Один из них погиб, восемь госпитализированы.

В Дагестане задержан 13-летний Магомед Н, который подозревается в подрыве гранаты, сообщает Лайф. С ним работают сотрудники полиции. Ранее ребенок состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.


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