Под Ижевском мужчину убили на глазах его жены и ребенка

Опубликована: Сегодня 16:08



фото: 163gorod.ru фото: 163gorod.ru

В пятницу, 21 апреля парень приехал в гости к своей подруге в арендованный дом в Завьяловском районе. В течение этого и следующего дня здесь он пил алкоголь. В субботу, 22 апреля дом пришел проверить с семьей его хозяин – 46-летний местный житель с супругой и 10-летним сыном. Молодой человек устроил с хозяином дома и его женой ссору, в ходе которой вооружился на кухне ножом и в присутствии его жены и сына нанес мужчине два удара к шею и грудную клетку. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.Злоумышленник задержан. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.