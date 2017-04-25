Под Ижевском мужчину убили на глазах его жены и ребенка

Опубликована: Сегодня 16:08

фото: 163gorod.ru
Житель Ижевска убил мужчину на глазах его жены и ребенка. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, 25-летний ранее судимый молодой человек перед трагедией второй день употреблял алкоголь.

В пятницу, 21 апреля парень приехал в гости к своей подруге в арендованный дом в Завьяловском районе. В течение этого и следующего дня здесь он пил алкоголь. В субботу, 22 апреля дом пришел проверить с семьей его хозяин – 46-летний местный житель с супругой и 10-летним сыном. Молодой человек устроил с хозяином дома и его женой ссору, в ходе которой вооружился на кухне ножом и в присутствии его жены и сына нанес мужчине два удара к шею и грудную клетку. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

Злоумышленник задержан. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.


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