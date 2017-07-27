В Сарапуле поймали наркоторговцев с тремя килограммами наркотиков

Опубликована: 25 Апреля 2017 г. 08:30





В Сарапуле сотрудниками полиции 25-летнего молодого человека и его 21-летнюю сожительницу. При личном досмотре у пары обнаружено и изъято наркотики массой 5 граммов, которые были приготовлены к сбыту.

В арендованной подозреваемыми квартире в г.Ижевске полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства «N-метилэфедрон», «ТМСР-2201» и «мефедрон» общей массой около 3 килограммов, которые семейная пара незаконно хранили в целях сбыта.

Молодые люди приехали в Удмуртию для занятия преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков. Наркотические средства они приобретали посредством сети Интернет, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.