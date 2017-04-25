Подал в отставку Алексей Чуршин, и.о. министра здравоохранения Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:14

фото: udmurt.ru
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин подал в отставку. Об этом написал в Twitter врио главы региона Александр Бречалов.

Александр Бречалов on Twitter

Накопившиеся проблемы в здравоохранении Республики требуют кардинальной перезагрузки работы министерства! Принял отставку А.Д.Чуршина.




«Проблем много. Три года я отработал и решил просто-напросто уйти», - сказал Алексей Чуршин корреспонденту «Сусанина».

Наша справка: Чуршин Алексей Дмитриевич родился 5 ноября 1963 года в поселке Дербешка Мензелинского района Татарской АССР. В 1987 году окончил Ижевский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», доцент по кафедре поликлинической терапии, доктор медицинских наук.
1980 - 1981 годы - техник-метеоролог метеорологического авиационного поста Каракулино авиаметстанции «Ижевск»;
1984 - 1987 годы - медбрат отделения дистанционной диагностики Республиканского кардиологического клинического диспансера, Ижевск;
1987 - 1989 годы - клинический ординатор кафедры поликлинической терапии Ижевской государственной медицинской академии; 1989 - 1990 годы - старший лаборант кафедры поликлинической терапии Ижевской государственной медицинской академии;
1990 - 1994 годы - ассистент кафедры поликлинической терапии Ижевской государственной медицинской академии;
1994 - 1999 годы - доцент кафедры внутренних болезней факультета последипломной подготовки с курсом поликлинической терапии Ижевской государственной медицинской академии;
1999 - 2012 годы - главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 8 управления здравоохранения администрации города Ижевска»;
2012 - 2014 годы - главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская больница № 10 министерства здравоохранения Удмуртской Республики», Ижевск;
2014 год - исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртской Республики, Ижевск;
2014-по настоящее время - министр здравоохранения Удмуртской Республики, Ижевск.
Награжден медалью Жукова, знаком «В память о катастрофе на Чернобыльской АЭС», знаком «Отличник здравоохранения», почетной грамотой Государственного совета Удмуртской Республики, почетной грамотой администрации Ижевска, ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики».


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