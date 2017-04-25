В Ираке дикие кабаны разорвали трех террористов

Опубликована: Сегодня 10:34

фото: scoopnest.com
В Ираке дикие кабаны атаковали базу ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) и растерзали трех террористов, пишет RG.

Инцидент произошел в районе Аль-Рашад (провинция Киркук). По словам местных жителей, кабаны ранее неоднократно заходили в сельскохозяйственные угодья боевиков и постоянно вредили там. В этот раз террористы решили вступить в схватку с животными, рассказали очевидцы.

Официального подтверждения гибели членов ДАИШ пока нет.



Загрузка...
Теги
Удмуртия бюджет траур Можга футбол зоопарк ремонт выборы долг депутат телевидение ветеран оружие торговля Москва Балезино животные религия промышленность музыка хоккей Александр Волков Малая Пурга МВД преступление СКП транспорт Глазов занятость видео пристав алкоголь убийство правительство Игра ДТП инвалид безопасность пенсия погода праздник США Воткинск биатлон звезда пожар свадьба Украина Ува банк полиция дороги творчество фестиваль самолет технологии рейтинг вода физкультура Голливуд Новый год/Рождество ГЖД армия выставка Ижавто туризм школа молодежь строительство Владимир Путин бизнес кино образование дети ЖКХ Сарапул семья Россия прокуратура Госсовет УР лес Завьялово штраф Дмитрий Медведев здоровье медицина ГИБДД МЧС мода наркотики финансы конкурс ИжГТУ природа Интернет недвижимость Ижевск СМИ суд терроризм
Все теги
Яндекс.Погода