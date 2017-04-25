В Ираке дикие кабаны разорвали трех террористов

Опубликована: Сегодня 10:34



фото: scoopnest.com фото: scoopnest.com

Инцидент произошел в районе Аль-Рашад (провинция Киркук). По словам местных жителей, кабаны ранее неоднократно заходили в сельскохозяйственные угодья боевиков и постоянно вредили там. В этот раз террористы решили вступить в схватку с животными, рассказали очевидцы.Официального подтверждения гибели членов ДАИШ пока нет.