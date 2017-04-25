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В Ираке дикие кабаны разорвали трех террористов
Опубликована: Сегодня 10:34 В Ираке дикие кабаны атаковали базу ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) и растерзали трех террористов, пишет RG.
Инцидент произошел в районе Аль-Рашад (провинция Киркук). По словам местных жителей, кабаны ранее неоднократно заходили в сельскохозяйственные угодья боевиков и постоянно вредили там. В этот раз террористы решили вступить в схватку с животными, рассказали очевидцы.
Официального подтверждения гибели членов ДАИШ пока нет.
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