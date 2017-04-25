Ижевские приставы арестовали маршрутку за долги по кредитам

Опубликована: Сегодня 11:15

фото: r18.fssprus.ru
Жительница Ижевска взяла в трёх банках кредиты на сумму 1 млн. 600 тыс. рублей и большую часть этих денег потратила на приобретение микроавтобуса. На нем брат должницы стал работать водителем «маршрутного такси», причём незаконно. Мужчина самостоятельно изготовил табличка «п. Октябрьский – Поварёнки» и перевозил пассажиров без каких-либо льгот. Заработанные деньги на погашение кредитов не перечислялись.

В результате, в рамках возбужденного исполнительного производства, судебный пристав выявил маршрут передвижения микроавтобуса, наложил арест и изъял авто.


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