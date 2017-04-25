Россия заняла третье место по вооружениям после США и Китая

Опубликована: Сегодня 13:43

Россия оказалась на третьем месте по объему военных расходов после США и Китая. Расходы страны составили 69,2 млрд долларов, сообщает информагентство СУСАНИН со ссылкой на «Интерфакс».

США потратили на военные нужды в 2016 году 611 млрд долларов, Китай – 215 млрд долларов.
В докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) отмечается: «Россия увеличила свои расходы на 5,9%, до 69,2 миллиарда долларов, оказавшись на третьем месте в списке стран с самыми высокими военными расходами».

В 2016 году больше половины российского военного бюджета ушло на финансирование госпрограммы вооружений. Увеличение расходов на оборону связано с резким снижением цен на нефть.

В феврале 2017 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что в 2017 году более 1,4 трлн рублей уйдет на закупку вооружений и военной техники. «В числе приоритетов – развитие систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации. Среди наиболее важных задач и модернизация высокоточного оружия и средств борьбы с ним, систем индивидуальной защиты военнослужащих», - добавил он «Будет предусмотрено развитие Военно-морского флота, прежде всего в арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке, а также совершенствование технической оснащенности Вооруженных сил за счет модернизации существующих и закупок вооружений, в том числе двойного назначения», - сообщил Борисов.
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