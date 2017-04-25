Андрей Воздвиженский станет и.о. министра здравоохранения Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:59

фото: yell.ru
Исполняющим обязанности министра здравоохранения Удмуртии назначат первого заместителя экс-главы ведомства Андрея Воздвиженского. Об этом во вторник, 25 апреля, корреспонденту «Сусанина» сообщила начальник управления организационной, правовой и кадровой работы Минздрава республики Ольга Антонова.

«Насколько я понимаю, на временное исполнение сейчас готовятся документы на первого зама Воздвиженского. Завтра уже будет распоряжение председателя правительства о возложении обязанностей на первого зама – Воздвиженский Андрей Вадимович», - сказала Антонова.

Напомним, бывший и.о. министра здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршин подал в отставку во вторник, 25 апреля 2017 года.



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