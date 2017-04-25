В Ижевске к ответственности привлекли мать девочек, чуть не погибших от шалости с огнем

Опубликована: Сегодня 14:29

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Утром 24 апреля из больницы в дежурную часть полиции поступило сообщение о госпитализации после пожара с диагнозом «отравление продуктами горения средней степени тяжести» двух родных сестер 5 и 4 лет.

Пожар произошел 23 апреля в 23:20 в квартире одного из жилых домов по ул. Удмуртской Ижевска. Соседи увидели детей в открытом окне, а в подъезде ощущался запах дыма. В результате действий соседей удалось избежать тяжких последствий возгорания: они позвонили в пожарную службу и, выбив входную дверь, вынесли из квартиры девочек.

Выяснилось, что пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем: девочки, находившиеся в квартире без взрослых, подожгли спички.

Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних было установлено, что дети находились в квартире одни около 20 минут. Семья в настоящее время занимается переездом. Матери нужно было срочно отлучиться, что она и сделала, не дождавшись возвращения супруга.

По результатам проведенной проверки стало известно, что ранее семья на профилактическом учете не состояла. 26-летняя мать девочек привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
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