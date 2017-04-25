Полмиллиона рублей заплатит руководитель ижевской организации за использование в названии слова «пристав»

Опубликована: Сегодня 15:16

фото: belive.ru
Первый в практике судебных приставов Удмуртии случай привлечения к административной ответственности по ст. 17.8.1. КоАП РФ («Незаконное использование слов «судебный пристав», «пристав» и образованных на их основе словосочетаний») обернулся для руководителя ООО Долговое Агентство «Пристав» штрафом в размере 500 тыс рублей.

В соответствии со ст.2.1 Федерального закона от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах» использование слов «судебный пристав» или «пристав» и образованных на их основе словосочетаний допускается только в наименованиях Федеральной службы судебных приставов, её структурных подразделений и должностных лиц ФССП, а также в наименованиях учреждений, обеспечивающих деятельность ФССП, их структурных подразделений и должностных лиц, профессиональных союзов и других общественных объединений судебных приставов, включая объединения ветеранов.

Выпиской из Единого государственного реестра подтверждено, что ООО Долговое Агентство «Пристав» зарегистрировано в качестве юридического лица. После получения постановления руководитель устранил нарушение и переименовал организацию. Теперь у него есть 60 дней на оплату штрафа. В случае несвоевременной оплаты он может быть привлечён к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наложение штрафа в двукратном размере суммы долга, либо административный арест до 15 суток. А также грозит исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы долга.



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