Из Киева выселят всех бомжей для обеспечения безопасности Евровидения

Опубликована: Сегодня 16:36



Фото с сайта kievvlast.com.ua Фото с сайта kievvlast.com.ua

Власти Киева "выселят" из города всех бездомных, чтобы не "нервировать" гостей Евровидения, пишет украинское издание "Вести" со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Куда именно будут вывозить бомжей, окончательно не решено. "Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле", — сообщил газете патрульный одного из вокзалов города.

По данным Министерства социальной политики Украины, сейчас в Киеве находятся около 20 тысяч бездомных, но приютов для них практически нет. Издание сообщает, что сейчас в Киеве остался только один приют на 152 койко-места.

Лица без определенного места жительства часто совершают мелкие кражи и участвуют в торговле наркотиков, отмечают "Вести".

Песенный конкурс пройдет в Киеве в мае. Россию должна была представлять Юлия Самойлова с композицией Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны на три года за посещение Крыма в 2015-м.