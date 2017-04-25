За сбыт 5-тысячных фальшивок ижевчанину грозит до 8 лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 16:04

фото: yarnews.net
За сбыт поддельных 5-тысячных купюр полицейские задержали жителя Ижевска. Возбуждены уголовные дела по ст. 186 УК РФ («Сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации»).

В конце февраля этого года в отделениях банков Ижевска были обнаружены несколько купюр достоинством 5000 рублей с признаками подделки, поступивших из различных магазинов города. Под подозрение в сбыте фальшивок попал 28-летний ранее судимый местный житель.

По версии следствия, подозреваемый нашел 6 купюр номиналом 5000 рублей каждая у одного из жилых домов в Ленинском районе Ижевска. Первоначально он хотел положить их на свой банковский счет, однако банкомат купюры не принял. Поняв, что деньги поддельные, мужчина решил сбыть их. Покупая дорогие сигареты и пиво,  он таким образом разменивал деньги и тратил по своему усмотрению.

Выяснилось, что торговые точки, где были сбыты фальшивые купюры, не оборудованы детекторами банкнот, и купюры проверялись на подлинность продавцами-кассирами только визуально и на ощупь.

Теперь за совершенное преступление ижевчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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