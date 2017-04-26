Более 17 тыс автолюбителей наказаны за первый квартал этого года в Удмуртии за отсутствие полиса ОСАГО

Опубликована: Сегодня 08:30



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В пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике напомнили, что полис ОСАГО относится к числу обязательных к наличию у каждого водителя документов. Наряду с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО должен предъявляться сотрудникам ГИБДД по их требованию. Отсутствие полиса карается штрафом в размере 800 руб.Во избежание подделки полисов автомобилистам рекомендуют быть внимательными при заключении договора ОСАГО и оформлять документ в официальных офисах продаж страховых компаний.Бланк страхового полиса является защищенной печатной продукцией, как и банковские купюры, за подделку которой предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ.