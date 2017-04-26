В Ижевске на 90 суток закрыли 6 групп детского сада № 245

Опубликована: Сегодня 18:01

фото: 21sad.ru
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике через суд приостановили работу шести групп ижевского детского сада № 245 на 90 суток. В дошкольном учреждении были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Из-за неисправности кровли здания на стенах и потолке в группах, спальнях, раздевалках, туалетных и моечных появились влажные подтеки, краска шелушится и местами отсутствует; покрытие пола плотно не прилегает к основанию, полы вздуты, между листами линолеума имеются щели, края линолеума загибаются, под линолеумом влажно; на окнах зафиксировано отслоение краски.

По оценке специалистов Управления, неудовлетворительное санитарное состояние помещений приводит к неэффективной профилактической дезинфекции, что способствует росту и распространению микроорганизмов – возбудителей инфекционных заболеваний.


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