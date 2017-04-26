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В Ижевске возле ТРК «Талисман» накануне загорелся автомобиль
Опубликована: Сегодня 09:12 Накануне поздним вечером в Ижевске возле ТРК «Талисман» загорелся автомобиль. Фото инцидента выложили в группу ИГГС очевидцы пожара.
В сводке МЧС по Удмуртии отметили, что сообщение о возгорании автомобиля на улице Холмогорова поступило в 22:28. К тушению пожара были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники. Огонь повредил моторный отсек, обшивку правой передней двери и панель приборов автомобиля.
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