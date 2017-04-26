В Ижевске возле ТРК «Талисман» накануне загорелся автомобиль

Опубликована: Сегодня 09:12



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

В сводке МЧС по Удмуртии отметили, что сообщение о возгорании автомобиля на улице Холмогорова поступило в 22:28. К тушению пожара были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники. Огонь повредил моторный отсек, обшивку правой передней двери и панель приборов автомобиля.