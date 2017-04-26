В Ижевске возле ТРК «Талисман» накануне загорелся автомобиль

Опубликована: Сегодня 09:12

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Накануне поздним вечером в Ижевске возле ТРК «Талисман» загорелся автомобиль. Фото инцидента выложили в группу ИГГС очевидцы пожара.

В сводке МЧС по Удмуртии отметили, что сообщение о возгорании автомобиля на улице Холмогорова поступило в 22:28. К тушению пожара были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники. Огонь повредил моторный отсек, обшивку правой передней двери и панель приборов автомобиля.



Загрузка...
Теги
кино ГИБДД МВД Новый год/Рождество Глазов лес дороги молодежь промышленность Александр Волков ремонт Россия ГЖД Дмитрий Медведев Сарапул ЖКХ биатлон прокуратура вода Украина ДТП долг штраф Голливуд траур торговля Интернет музыка Москва пристав бизнес занятость пожар СМИ Ижевск погода безопасность бюджет финансы Игра туризм суд творчество свадьба банк рейтинг терроризм Госсовет УР телевидение пенсия инвалид Ува Воткинск конкурс зоопарк правительство хоккей Ижавто строительство физкультура Малая Пурга семья ветеран школа звезда религия алкоголь спортсмен убийство фестиваль оружие Удмуртия Завьялово армия выборы футбол Владимир Путин праздник дети СКП технологии Можга медицина видео США природа самолет мода ИжГТУ животные здоровье Балезино транспорт полиция МЧС выставка депутат образование преступление наркотики
Все теги
Яндекс.Погода