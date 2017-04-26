Подростка из Можги осудили за попытку сбыта наркотика

Опубликована: Сегодня 10:10



фото: vaomos.news фото: vaomos.news

Подросток был задержан сотрудниками полиции в августе 2016 года при попытке сбыта наркотика своему знакомому, с которым он познакомился через социальную сеть «ВКонтакте». При личном досмотре у несовершеннолетнего обнаружен «каннабис» (марихуана) массой 442 грамма.В ходе расследования уголовного дела проведена судебно-химическая экспертиза, допрошены свидетели, изучена личность обвиняемого, который характеризовался крайне отрицательно, и ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности.