Подростка из Можги осудили за попытку сбыта наркотика

Опубликована: Сегодня 10:10

фото: vaomos.news
Три с половиной года проведет в воспитательной колонии 17-летний житель Можги за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Подросток был задержан сотрудниками полиции в августе 2016 года при попытке сбыта наркотика своему знакомому, с которым он познакомился через социальную сеть «ВКонтакте». При личном досмотре у несовершеннолетнего обнаружен «каннабис» (марихуана) массой 442 грамма.

В ходе расследования уголовного дела проведена судебно-химическая экспертиза, допрошены свидетели, изучена личность обвиняемого, который характеризовался крайне отрицательно, и ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности.


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