На нескольких улицах Ижевска 27 и 28 апреля перекроют движение транспорта

Опубликована: Сегодня 11:04



фото: susanin.news фото: susanin.news

Старт соревнованиям будет дан 27 апреля в 11.30 - Парк им. С. Кирова, в 11.00 - Центральный республиканский стадион, в 11.00 по ул. 10 лет Октября (от ул. 9-е Января до ул. 40 лет Победы), в 13.00 на территории школы № 42, а также 28 апреля в 11.30 в пос. Липовая роща.

В связи с проведением легкоатлетических эстафет 27 апреля временно перекроют движения транспортных средств:

- с 12.30 до окончания мероприятия по ул. 40 лет Победы (от ул. Моторная до ул. Ленина),

- с 10.30 до окончания мероприятия по ул. 10 лет Октября (от ул. 9-е Января до ул. 40 лет Победы),

- с 12.00 до окончания мероприятия по проезду от ул. Песочная (от ул. Кирова, 8 до ул. Песочной, 3/23 и до стадиона «Купол»).

В пятницу, 28 апреля - с 11.30 до окончания мероприятия по Вараксинскому бульвару, от Шабердинского тракта до ул. Прудовая.