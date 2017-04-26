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Агрессивный житель Ижевска напал с ножом на полицейского
Опубликована: Сегодня 11:56 Прибывший по вызову полицейские едва не стал жертвой нападения агрессивного жителя Ижевска. Инцидент произошел в феврале этого года. Жильцы дома по улице 9-е Января вызвали участкового уполномоченного, сообщив, что из квартиры доносится женский плачь. Когда полицейский прибыл на место, женщину он не застал, зато его встретил хозяин, который сразу закрыл за ним дверь.
Как рассказали журналисту «КП-Ижевск» в следственном отделе по Индустриальному району г.Ижевска СУ СК России по Удмуртии, мужчина вел себя агрессивно и неадекватно, а затем пошел на кухню и взял раскладной нож. Он начал угрожать полицейскому и кричать. Представитель правоохранительных органов держал себя сдержано, попытался успокоить мужчину и не стал применять оружие.
Полицейскому удалось выбить нож из рук мужчины и доставить его в отделение. Было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого провели стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее результатам мужчина был признан невменяемым. Дело будет направлено прокурору для применения принудительных мер медицинского характера.
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