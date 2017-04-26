Агрессивный житель Ижевска напал с ножом на полицейского

Опубликована: Сегодня 11:56

фото: скриншот видео
Прибывший по вызову полицейские едва не стал жертвой нападения агрессивного жителя Ижевска. Инцидент произошел в феврале этого года. Жильцы дома по улице 9-е Января вызвали участкового уполномоченного, сообщив, что из квартиры доносится женский плачь. Когда полицейский прибыл на место, женщину он не застал, зато его встретил хозяин, который сразу закрыл за ним дверь.

Как рассказали журналисту «КП-Ижевск» в следственном отделе по Индустриальному району г.Ижевска СУ СК России по Удмуртии, мужчина вел себя агрессивно и неадекватно, а затем пошел на кухню и взял раскладной нож. Он начал угрожать полицейскому и кричать. Представитель правоохранительных органов держал себя сдержано, попытался успокоить мужчину и не стал применять оружие.

Полицейскому удалось выбить нож из рук мужчины и доставить его в отделение. Было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого провели стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее результатам мужчина был признан невменяемым. Дело будет направлено прокурору для применения принудительных мер медицинского характера.
Загрузка...
Теги
туризм праздник США Сарапул лес Ижевск инвалид рейтинг медицина финансы творчество Москва строительство ИжГТУ школа СКП Можга выставка бизнес молодежь Завьялово дороги ДТП музыка зоопарк телевидение ГИБДД вода преступление Владимир Путин депутат торговля природа Интернет армия погода фестиваль выборы пристав спортсмен СМИ хоккей МВД алкоголь Александр Волков долг пенсия Игра Госсовет УР МЧС Малая Пурга дети технологии занятость кино суд Глазов мода конкурс правительство Ижавто ЖКХ биатлон Голливуд Украина штраф безопасность физкультура футбол религия Удмуртия семья Россия наркотики Балезино транспорт промышленность пожар банк ГЖД видео Дмитрий Медведев убийство траур образование Ува здоровье полиция прокуратура терроризм звезда животные оружие Воткинск Новый год/Рождество ремонт бюджет свадьба ветеран самолет
Все теги
Яндекс.Погода