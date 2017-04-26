Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признался, что нарушил закон

Опубликована: Сегодня 12:43

фото: glazovportal.net
Находящийся под арестом бывший глава Удмуртии Александр Соловьев признался, что нарушил закон. Как пишет информагентство «Сусанин», он попросил изменить меру пресечения на домашний арест.

«Да, я нарушил закон, но сейчас я прошу освободить меня и избрать домашний арест», - сказал Соловьев в Мосгорсуде, где сегодня решается вопрос о законности его ареста. 

В свою очередь адвокаты экс-губернатора Удмуртии не подтвердили того, что он признал свою вину. «Он не признал вину, я не знаю, что он там сказал, сейчас этот вопрос вообще не решается», - сказала адвокат Ирина Пикалева.



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