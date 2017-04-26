Российского блогера Илью Варламова облили зелёнкой

Опубликована: Сегодня 13:39

фото: twitter.com
Блогера Илью Варламова облили зелёнкой в аэропорту Ставрополя. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Илья Варламов on Twitter

Всем привет



"Вышел из аэропорта, стояла группа людей с цветами, какие-то ребята. Я вообще не понял что произошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, закидали тортами. Все что в арсенале было, все полетело, но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили. Ничего не говорили, один раз крикнули "Вали в свою Америку", после чего убежали. Все это произошло на глазах полицейских, они их не поймали. Полиция очень удивилась, сказала, что у них такое впервые и что они объявили план "Перехват". Тут рассказали, что нападавшие приехали на двух машинах. Они все снимали на камеры, поэтому возможно они выложат видео. Я сейчас еду в ОВД, буду писать заявление, потому что они испортили технику", - написал блогер на своем сайте.

Известно, что Илья женат на уроженке Ижевска, и в связи с этим иногда посещает столицу Удмуртии. При последнем своем визите он назвал столицу Удмуртии городом-сугробом. Ранее он опубликовал посты про "хороший" и "плохой" Ижевск.
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