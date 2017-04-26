Блогер Илья Варламов выложил видео с нападением на него в аэропорту

Опубликована: Сегодня 15:16

фото: varlamov.ru
Известный российский блогер Илья Варламов опубликовал на своем сайте видео, на котором запечатлено нападение на него около десятка молодых людей, которые облили его зеленкой и закидали тортами. Мужчина написал заявление в полицию. После того, как оно будет принято в работу, начнется процессуальная проверка.

Напомним, сегодня блогера Илью Варламова облили зелёнкой и несколько раз ударили в аэропорту Ставрополя, куда он прилетел как турист.


Теги
погода Воткинск ветеран кино Голливуд фестиваль религия Александр Волков ремонт творчество долг праздник финансы футбол биатлон видео Игра Новый год/Рождество бизнес банк Госсовет УР свадьба Ува выставка МЧС лес Москва полиция семья Украина МВД бюджет здоровье пожар торговля Ижевск пристав Интернет США преступление суд убийство туризм музыка Владимир Путин животные депутат ГЖД выборы Завьялово СКП инвалид Балезино правительство штраф Дмитрий Медведев СМИ прокуратура образование промышленность дети зоопарк Глазов Россия хоккей Сарапул конкурс природа технологии физкультура безопасность Ижавто Можга ИжГТУ вода оружие наркотики ГИБДД терроризм ДТП молодежь ЖКХ Малая Пурга дороги телевидение алкоголь транспорт мода школа армия траур занятость Удмуртия спортсмен самолет медицина строительство рейтинг звезда пенсия
Все теги
Яндекс.Погода