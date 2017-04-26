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Блогер Илья Варламов выложил видео с нападением на него в аэропорту
Опубликована: Сегодня 15:16 Известный российский блогер Илья Варламов опубликовал на своем сайте видео, на котором запечатлено нападение на него около десятка молодых людей, которые облили его зеленкой и закидали тортами. Мужчина написал заявление в полицию. После того, как оно будет принято в работу, начнется процессуальная проверка.
Напомним, сегодня блогера Илью Варламова облили зелёнкой и несколько раз ударили в аэропорту Ставрополя, куда он прилетел как турист.