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Руководитель NASA уверен, что инопланетяне атакуют Землю в ближайшие месяцы
Опубликована: Сегодня 16:06 РИА ФедералПресс сообщает, что директор NASA Чарльз Болден публично заявил, что вторжения инопланетян на Землю надо ждать в течение нескольких месяцев или по крайней мере нескольких лет.
В частности астронавт сказал: «Мы подсчитали, что во Вселенной существует, по крайней мере, 30 тысяч инопланетных цивилизаций. Мы проявляли активность в космическом пространстве на протяжении десятилетий, и поэтому наверняка привлекли к себе внимание, по крайней мере, одних из них. Нас могу захватить в любой момент!»
После выступления на конференции в Хьюстоне Болден был отправлен в отпуск на полгода. Сотрудники NASA, заявили, что это просто личное мнение директора NASA, а не официальная позиция космического агентства.
О существовании инопланетян Болден заявлял еще в 2015 году. Тогда руководитель отвечал на вопросы для детской газеты First News шоу Hotseat , которое транслируется на Sky News. «Сегодня мы знаем, что есть буквально тысячи, если не миллионы других планет, многие из которых может быть очень похожи на нашу собственную землю. Таким образом, некоторые из нас, многие из нас считают, что мы собираемся найти ... доказательства того, что есть жизнь в другом месте во Вселенной» - сказал Чарльз Болтен. Его слова привела в своей публикации газета "Телеграф".
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