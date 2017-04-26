Ижевские транспортники сообщили о резком росте расходов на электроэнергию

Опубликована: Сегодня 16:53



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«Обращаем внимание, что предприятие городского электротранспорта оплачивает потребляемую электроэнергию, необходимую для перевозки населения, по тарифам и нормативам, применяемым к любому другому коммерческому промышленному предприятию. Никаких льгот и преференций муниципальный перевозчик не имеет, несмотря на то, что предприятие само работает по регулируемому тарифу, который не пересматривался с 2015 года», - отмечают в ИжГЭТе. Если ситуация не будет урегулирована, компании придется выйти с предложением о повышении стоимости проезда.В министерстве энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики сообщили, что цены на электроэнергию для транспортников не подлежат госрегулированию. Стоимость киловатта повысилась из-за резкого роста цены на оптовом рынке. «Так, средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке составила в январе 2017 года – 395 087,23 руб./МВт, а в феврале - 605 643,81 руб./МВТ с ростом 153%, аналогичная ситуация с ростом стоимости мощности для других независимых сбытовых организаций, что привело к росту одноставочных тарифов на электрическую энергию на розничном рынке до 120%. Это повышение коснулось всех потребителей Удмуртской Республики, в том числе и МУП «Ижгорэлектротранс», отдельно для городского электротранспорта тарифы не устанавливаются», - говорится в ответе ведомства на редакционный запрос.Основными причинами роста тарифов стали:- корректировка, связанная с перерасчетом плановых платежей за предыдущий месяц на фактически сложившиеся цены;- поставка мощности от Белоярской АЭС и Зеленчукской ГАЭС с высокими ценами на мощность;- особенности формирования цены в 2017 году по договорам поставки мощности (ДПМ), включающие в себя возврат инвестиций на строительство станции;- рост тарифов в секторе конкурентного отбора мощностей (КОМ).«Учитывая, что тарифы МУП «Ижгорэлектротранс» подлежат государственному регулированию, недостаток средств на электроэнергию по факту 2017 года может быть компенсирован организации при формировании тарифов на следующий период регулирования», - рассказали в министерстве.Пока ИжГЭТ не выходил с предложением о повышении стоимости проезда.