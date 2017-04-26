Ижевский Летний Сад объявил цены на долгожданный аттракцион

Опубликована: Сегодня 17:44

фото: vk.com/letniysadizhevsk
Ижевский Летний Сад им. М.Горького объявил цены на долгожданный аттракцион - новое колесо обозрения, которое будет запущено 30 апреля в 13:00. Как сообщается в группе сада ВКонтакте, стоимость катания, а так же возраст, с которого можно оказаться на аттракционе, зависят от выбора кабинок.

- Закрытые кабинки. Оснащены системами кондиционирования и обогрева (чтобы зимой было тепло и уютно). Вместимость до 6 человек. Возрастные ограничения 0+ (при сопровождении взрослых старше 18 лет). Стоимость - 150 рублей за одно посадочное место. Продолжительность катания 1 круг.

- Полузакрытые кабинки. Вместимость до 6 человек. Допускаются дети с 3-х лет. Стоимость - 150 рублей за одно посадочное место. Продолжительность катания 1 круг.

- Экстремальные кабинки. Вместимость 4 человека. Возрастные ограничения от 12 лет. Стоимость - 150 рублей за одно посадочное место. Продолжительность катания 1 круг.

- VIP кабинка (их 2 шт.). Так же оснащены системами кондиционирования и обогрева + тонированное остекление и индивидуальный дизайн внутри самой кабинки, включающий мягкие диваны из эко кожи. Вместимость 4 человека. Возрастные ограничения 0+ (при сопровождении взрослых старше 18 лет). Стоимость VIP кабинки - 950 рублей. В стоимость входит аренда всей кабинки (4 человека), катание в течение 30 минут.

Дети до 5 лет и ростом ниже 112 см допускаются на аттракцион бесплатно.


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