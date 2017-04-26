Ижевский Летний Сад объявил цены на долгожданный аттракцион

Опубликована: Сегодня 17:44



фото: vk.com/letniysadizhevsk фото: vk.com/letniysadizhevsk

- Закрытые кабинки. Оснащены системами кондиционирования и обогрева (чтобы зимой было тепло и уютно). Вместимость до 6 человек. Возрастные ограничения 0+ (при сопровождении взрослых старше 18 лет). Стоимость - 150 рублей за одно посадочное место. Продолжительность катания 1 круг.- Полузакрытые кабинки. Вместимость до 6 человек. Допускаются дети с 3-х лет. Стоимость - 150 рублей за одно посадочное место. Продолжительность катания 1 круг.- Экстремальные кабинки. Вместимость 4 человека. Возрастные ограничения от 12 лет. Стоимость - 150 рублей за одно посадочное место. Продолжительность катания 1 круг.- VIP кабинка (их 2 шт.). Так же оснащены системами кондиционирования и обогрева + тонированное остекление и индивидуальный дизайн внутри самой кабинки, включающий мягкие диваны из эко кожи. Вместимость 4 человека. Возрастные ограничения 0+ (при сопровождении взрослых старше 18 лет). Стоимость VIP кабинки - 950 рублей. В стоимость входит аренда всей кабинки (4 человека), катание в течение 30 минут.Дети до 5 лет и ростом ниже 112 см допускаются на аттракцион бесплатно.